Vanessa Incontrada e il marito Rossano Laurini si sono lasciati? Ecco la verità

(Di mercoledì 9 novembre 2022)e ilsi? La conduttrice di Zelig sarebbe in crisi profonda con la sua dolce metà tanto da essere arrivata al punto di rottura definitivo? Molti i rumors a riguardo che si rincorrono sul web. Andiamo a scoprire meglio insieme tutti i dettagli e le curiosità in merito...

Claudio Bisio torna in tv con Zelig, al suo fianco. A pochi giorni dal debutto il conduttore rilascia un'intervista e svela un clamoroso retroscena. Claudio Bisio è pronto a tornare in tv con uno dei programmi più amati di tutti i ...Claudio Bisio si appresta a tornare a Zelig, con al suo fianco la bellissima. Ecco le sue parole. Claudio Bisio torna in tv e lo fa con uno dei programmi più amati di sempre della televisione italiana. Stiamo parlando di Zelig , che torna con cinque nuove ...Claudio Bisio torna in tv con Zelig, al suo fianco Vanessa Incontrada. A pochi giorni dal debutto il conduttore rilascia un'intervista e svela un clamoroso retroscena. Claudio Bisio è pronto a tornare ...Claudio Bisio si appresta a tornare a Zelig, con al suo fianco la bellissima Vanessa Incontrada. Ecco le sue parole. Claudio Bisio torna in tv e lo fa con uno dei programmi più amati di ...