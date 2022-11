“Valditara intervenga contro il gender | nuova ideologia totalitaria” L’attacco di Coghe Pro Vita&Famiglia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) "Bene il messaggio che il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppeha inviato alle scuole in occasione della Giornata della Libertà, che celebra la caduta del Muro di Berlino, in cui ricorda la sistematica soppressione delle libertà individuali da parte dei regimi totalitari del XX Secolo". L'articolo .

L'Adige di Verona

... che su questo ha presentato un'interrogazione al ministro. La docente, al momento, è in ...sapere se i criteri sono stati rispettati - spiega Giagoni - il ministro dell'Istruzione......al ministro: "Vorrei che si facesse luce sulla questione e che si lavori per sapere se i criteri sono stati rispettati - spiega Giagoni - il ministro dell'Istruzioneaffinché la ... Valditara, Ministro dell’Istruzione, intervenga sul disastro educativo dell’ideologia gender sulla scuola GALLARATE – «È ora di dire basta, la scuola deve tornare un ambiente sereno per tutti». Il caso di Gallarate raggiunge le alte sfere del governo. Interviene direttamente il ministro all’Istruzione, Gi ...A prendere le difese dell’insegnante di Nuraminis, nel sud Sardegna, è il deputato della Lega Dario Giagoni, che su questo ha presentato un’interrogazione al ministro Valditara ... il ministro ...