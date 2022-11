Usa | Georgia verso il ballottaggio per il Senato | voto il 6 dicembre

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Washington, 9 nov. (Adnkronos) - Si prevede che si andrà alper ilin, stato decisivo per il controllo della Camera alta. Lo ha scritto su Twitter l'ultra conservatore Gabriel Sterling, dicendo che i prossimo 6''è praticamente sicuro che si andrà alper ildegli Stati Uniti qui in''.

la Repubblica

Per le elezioni midterm negli Usa i sondaggi prevedevano un'onda repubblicana pronta a prendersi il Congresso, ma non è andata proprio così ...Il Senato resta in bilico, appeso a sfide ancora testa a testa come quelle in Pennsylvania tra il vice governatore dem John Fetterman e il chirurgo Mehmet Oz e in Georgia tra il reverendo dem Rafael W ...