Usa | democratico Frost | primo rappresentante della Gen Z al Congresso

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Washington, 9 nov. (Adnkronos) - IlMaxwell Alejandro, 25 anni, sarà ilGenerazione Z eletto alamericano. ''Abbiamo fatto la storia per i cittadiniFlorida, per la Gen Z e per tutti coloro che credono che meritiamo un futuro migliore'', ha scrittosu Twitter. ''Sono più che grato di poter rappresentare la mia casa aldegli Stati Uniti'', ha aggiunto, che con i suoi 25 anni abbasserà l'età media del, la più alta da vent'anni. La sua campagna elettorale si è concentrata su temi cari ai giovani come la violenza armata, il cambiamento climatico, il diritto all'aborto e un'aumentata assistenza sanitaria. Quattro ...