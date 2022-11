Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 9 11 22

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Siamo tutti d’accordo che ladidi oggi non aveva ALCUN SENSO DI ESISTERE, ve? Che per 65 minuti abbiamo parlato del NULLA misto col NIENTE, perché proprio alla base i discorsi odierni non aveva proprio senso cominciarli, figuriamoci portarli avanti per mezz’ora ciascuno, giusto? No, perché io vi giuro che sono ALLUCINATA. Completamente allucinata. Allucinata innanzitutto dall’estrema pochezza dei corteggiatori del Trono classico. Federica Aversano e Lavinia Mauro non saranno il massimo della leggerezza, ok, ma di avere dei pretendenti così CLAMOROSAMENTE fake non se lo meritavano mica. Zero capacità d’ascolto, zero tatto, zero comprensione e soprattutto zero interesse, regà, parliamociro. Lì dentro A NESSUNO di ‘sti bambacioni frega una mazza né dell’una né dell’altra, ...