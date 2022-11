Uomini e Donne anticipazioni | il ritorno di Biagio Di Maro porta scompiglio | cos’è successo

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Anel corso delle ultime registrazioni c’è stato unabbastanza inaspettato: quello del cavaliere del trono overDi, che si mormorava non fosse più stato chiamato perché aveva fatto arrabbiare Maria De Filippi con la sua propensione a prendere in giro le, baciandole e provandoci con loro per poi mollarle dichiarando di non provare nulla. E invece, a sorpresa,è stato riammesso a, e non ha perso tempo! Trono over di, l’assenza dia inizio stagione Quest’anno nel parterre del trono over diil pubblico ha subito notato la mancanza di un grande protagonista ...