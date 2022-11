Un posto al sole | trama 9 novembre 2022 | Roberto rischia grosso

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Anche l'episodio di Unalin onda mercoledì 9sarà incentrato sul durissimo momento che stanno vivendo Rossella e Riccardo. I due sono sprofondati in una grave crisi a causa della gelosia morbosa di Crovi nei confronti della Graziani. Il medico, in particolare, ha manifestato in più di un'occasione fastidio ed insofferenza per l'amicizia che Rossella ha con Nunzio e a nulla sono servite le rassicurazioni della ragazza in merito al rapporto che la lega a Cammarota. La Graziani ha ribadito al fidanzato di considerare lo chef alla stregua di un amico e di non avere alcun interesse nei suoi confronti, ma Riccardo ha continuato a fare scenate a Rosella arrivando persino a mortificarla al Vulcano davanti a Michele. A quel punto, il giornalista è intervenuto e ha ammonito la figlia a proposito ...