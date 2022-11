Un Altro Domani Anticipazioni dal 14 al 18 novembre 2022 | Ventura minaccia Patricia Angel in pericolo!

Un primo provvedimento sull'energia arriverà già, con il Dl aiuti quater, in Consiglio dei ... per reddito e per prima e seconda casa, queste risorse potevano essere destinate in unmodo'. ......seconda in classifica e ci resteranno anche se tutte le principali inseguitrici tra oggi e... anche se, per motivi diversi, cercheranno più cheoccasioni da cogliere sul momento. Ma i ...Dalle 9 del mattino si terrà un seminario aperto al pubblico dal titolo "La sfida energetica per costruire le città di domani" ...Un altro appuntamento in Contrada, nell’ambito della campagna della Polizia di Stato contro le truffe agli anziani. Domani, alle 18, dopo Giraffa, Bruco, Lupa e Civetta, sarà la volta di Torre, Leocor ...