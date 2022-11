Ultime Notizie – Quando Bush volle incontrare Falcone | il ricordo del giudice Balsamo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Giovannisorridente, accanto a lui l’ex Presidente degli Stati Uniti George. La location è quella di Villa Madama. E’ il 27 maggio del 1989, tre anni prima della strage che poi è costata la vita al magistrati, alla moglie Francesca Morvillo e ai tre agenti di scorta. Una foto che riemerge a distanza di 33 anni davenne scattata. “In quel periodo, Giovanniacquisì una straordinaria notorietà e autorevolezza a livello internazionale.il presidente americano Georgegiunse a Roma il 26 maggio 1989 per effettuare la sua prima visita ufficiale nel nostro paese, chiese al governo italiano di conoscere eGiovanni, che in quel momento stava rientrando da Vienna, dove aveva preso parte a un incontro ...

Il Sole 24 ORE

167 Visualizzazioni totali 2 Condivisioni totaliLe voci sulla possibile crisi di liquidità ... Mentre la crypto community elabora gli eventi delle24 ore, l'attenzione si è spostata su ...Per rallentare l'assalto delle forze armate ucraine, le unità russe stanno facendo saltare i ponti nella regione di Kherson. Le autorità bielorusse stanno formando unità di operatori di droni d'... Ucraina ultime notizie. Prestiti Ue per 18 miliardi a Kiev nel 2023. La Commissione: «Paesi membri ... Juventus, Allegri esalta Fagioli ma vuole lasciarlo tranquillo. Paredes e Kean recuperati per il match a Verona ...Midterm Usa, niente onda rossa. Donald Trump ha avuto uno dei suoi noti eccessi d’ira sui suoi consiglieri: "Era livido, ha urlato con tutti" ...