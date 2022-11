Ultime Notizie – Qatar 2022 | Maignan salta Mondiali | convocati Francia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Mikedi. Il portiere del Milan, fermo per un infortunio al polpaccio, non figura tra idel ct della, Didier Deschamps. L’elenco: Alphonse Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes); Lucas Hernandez (Bayern Monaco), Theo Hernandez (Milan), Presnel Kimpembe (Psg), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcellona), Benjamin Pavard (Bayern Monaco), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco), Raphaël Varane (Manchester United); Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Matteo Guendouzi (Marsiglia), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Jordan Veretout (Marsiglia); Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Monaco), Ousmane ...

Il Sole 24 ORE

Il Sassuolo, quattro sconfitte nellecinque gare, gioca con Harroui in mezzo, fiducia al giovane D'Andrea nel tridente offensivo. Panchina per Berardi al rientro. Nel primo tempo la Roma ...L'Ue chiede lo sbarco immediato, nel più vicino luogo di sicurezza, di tutte le persone soccorse che si trovano a bordo della Ocean Viking: la situazione è critica e deve essere affrontata con urgenza. Ucraina ultime notizie. Mosca ordina alle truppe russe di ritirarsi da Kherson Serie TV imperdibili 2020 Serie TV imperdibili 2019 10 migliori serie tv coreane di sempre 10 serie tv da vedere in estate 2019 Trust Me L'amica geniale The Handmaid's Tale Gomorra - La serie Tredici ...Crisi del Pd. La deriva dem è sotto gli occhi di tutti. E preoccupa anche e soprattutto uno dei padri fondatori della formazione politica che ...