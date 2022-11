Ultime Notizie – Migranti | Parigi | “Su Ocean Viking Italia inaccettabile”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’ringrazia la Francia per aver aperto i suoi porti alla, maattacca e denuncia “il comportamento irresponsabile” delle autoritàne sul caso della nave con a bordo 234. Una fonte del governo francese citata dai media d’Oltrealpe sostiene che l’atteggiamento dell’è “contrario al diritto del mare ed allo spirito di solidarietà europea. Noi ci aspettiamo altre cose da un Paese che oggi è il primo beneficiario del meccanismo di solidarietà europea”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

Per la prima volta Ilary Blasi decide di esporsi su uno dei flirt raccontato dalledi cronaca rosa. L'ex di Francesco Totti smentisce pubblicamente di avere una frequentazione o una storia d'amore con Edmondo Israilovici . Nei giorni scorsi, Diva e Donna aveva ...In Franciacorta, la caccia al neostellato si concentra nelle24 ore: c'è chi si è esercitato ... nessuno ha la guida cartacea ma, a stretto giro, si diffondono le primedelle stelle non ... Ucraina ultime notizie. Usa: parliamo con Mosca per evitare catastrofe nucleare. Kiev, trattiamo se ...