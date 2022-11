Ultime Notizie – Elezioni Lazio | rottura Pd-M5S spinge D’Amato Ma ora Si e Verdi guardano a Conte

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ci siamo. Domani Nicola Zingaretti si dimetterà da presidente della Regione. E nonostante sforzi e appelli, in primis dello stesso Zingaretti, la coalizione da Terzo Polo a M5S che lo ha sostenuto in questi anni, si presenta in frantumi allo start della campagna elettorale. Oggi alla Camera lacon Giuseppeviene data quasi per definitiva. Anche da chi nel Pd ha lavorato fino all’ultimo per tentare di tenere insieme i giallorossi. Unache rischia di restringere ulteriormente il ‘fu’ campo largo. E portare con sé altri pezzi della coalizione. Vedi Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli che oggi si propongono come ‘mediatori’ tra Pd e M5S ma, in caso di fallimento dell’operazione, si tengono le mani libere sul futuro. E sulle alleanze. “Nulla è scontato”, dice Fratoianni in Transatlantico. ...

Il Sole 24 ORE

GORI. Proseguono le attività di coinvolgimento e ascolto del territorio organizzate da Gori ed Ente Idrico Campano per condividere alcune delle più importanti azioni messe in campo. GORI, bonus e ...Buoneper il Milan e per i suoi tifosi: pare che il club abbia sciolto le riserve e rinnoverà a ... Uno di questi, secondo leindicazioni, sembra vicino all'accordo per restare a lungo. ... Ucraina ultime notizie. Mosca ordina alle truppe russe di ritirarsi da Kherson Si è accanito contro alcuni animali, uccidendoli in modo brutale e immortalando il tutto in video e foto. Nuovi guai giudiziari per Marco Bianchi, il 26enne di Artena che assieme al fratello Gabriele ...Omicidio a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi: è stata ammazzato a colpi di arma da fuoco un ragazzo di 19 anni. La tragedia si è consumata in via Occhibianchi, ...