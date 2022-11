Ultime Notizie – Covid | Gemmato | “Quarta dose a chi non è a rischio non ha senso”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Non haconsigliare ladi vaccino anti-a chi non è adi morire a causa del virus. Lo ha detto, in sintesi, il sottosegretario alla Salute Marcellooggi a Roma a margine della presentazione del rapporto Meridiano Sanità realizzato da The European House – Ambrosetti. “L’idea di questo ministero, nostra, del ministro – ha affermato – è quella di mettere in sicurezza i cluster che hanno dato mortalità. Sono dati di epidemiologia medica, statistici, non si inventa nulla: si vede che i cluster che danno mortalità sono i fragili, gli anziani, gli immunodepressi. Quelle sono le persone alle quali noi consigliamo di vaccinarsi e lo consigliamo in maniera forte e puntuale”. Non si consiglia il richiamo vaccinale, invece, “a chi sta bene, a ...