Udinese | GMA Award | Grice Hewitt premiato insieme allo staff

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Oliverè statoal suoper un perfetto terreno della Dacia Arena grazie anche alla sinergia e all’interscambio con i colleghi del Watford. Il dirigente bianconero è stato infatti insignito del GMA, riconoscimento annuale della Ground Management Association, organizzazione inglese leader mondiale nel settore del ground management riconosciuta anche dal National Governing Bodies of Sport britannico. In totale sono stati ben 18 le categorie in cui sono stati assegnati i riconoscimenti.si è aggiudicato il riconoscimento per la sezione “International Impact”, essendosi distinto fuori dall’Inghilterra per i grandissimi risultati raggiunti sul terreno di gioco della Dacia Arena e ...