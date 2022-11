Udinese | Carnevale | “Siamo contati ma vogliamo battere il Napoli”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Andreadichiara che l’è contato ma vuolelo stesso ilAndrea, capo scouting dell’, entra già nel merito della sfida di sabato al Maradona, ai microfoni di Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la rete”: “un po’ in difficoltà numerica: ci manca qualche giocatore che si è infortunato per cui aarriveremo con giocatori. Quelli che giocheranno però, son certo che faranno una grande partita perché affrontare ilè bello. Giocare contro la prima della classe dà grande entusiasmo e i nostri giovani vorranno regalarci una gioia in più. Mancano solo 5 partite al girone di ritorno e il bottino fin qui conquistato credo sia buono, poi ...

AreaNapoli.it

... con l'Empoli in tribuna e con l'in curva B. La squadra di Zanetti gioca bene al calcio e ... Anche noi giocavamo con tre attaccanti, Maradona, Giordano e, ma eravamo sempre equilibrati ...Napoli - Andrea, capo scout dell', è intervenuto in diretta Il Salotto del Calcio a Tv Luna: 'E' un Napoli straordinario, in campo Nazionale e anche in campo europeo. Ci sta facendo divertire tanto,... Udinese, Carnevale: 'Abbiamo giocatori contati, ma proveremo a battere il Napoli. Faccio una previsione' Andrea Carnevale ha parlato del momento che vive il Napoli soffermandosi sulla sfida di sabato prossimo contro la sua Udinese.Il 2022 del Napoli sta per terminare, le ultime due gare saranno contro Empoli e Udinese allo stadio Maradona ... Anche noi giocavamo con tre attaccanti, Maradona, Giordano e Carnevale, ma eravamo ...