Ucraina | Sunak | ' forniremo lotto di 25mila abiti invernali a militari Kiev'

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Londra, 9 nov. (Adnkronos) - La Gran Bretagna fornirà undi equipaggiamento invernale alle forze armate ucraine per aiutarle a difendere il loro Paese durante il rigido inverno ucraino. Lo ha reso noto il primo ministro britannico Rishi. "Dobbiamo continuare a sostenere il popolo ucraino nella sua resistenza alla brutalità di Putin - ha affermato il premier - Sono lieto che l'equipaggiamento donato dalla Gran Bretagna riscalderà e garantirà la sicurezza delle forze armate ucraine in un momento in cui devono affrontare una pericolosa lotta invernale per la loro Paese". La Gran Bretagna trasferirà inaltri 12.000 set letto e 150 tende riscaldate. "Entro la metà di dicembre, consegnerà più di 25.000per il freddo estremo, in modo che le truppe possano operare e sopravvivere alle basse temperature ...