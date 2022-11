Ucraina | Russia | Nessuna condizione preliminare ai negoziati con Kiev | Mosca trasferisce la cestista Usa Brittney Griner in una colonia

... l'umore di alcune persone è cambiato negativamente: si sono resi conto che su molti fronti laè in difficoltà, soprattutto a seguito della controffensivadi settembre nella regione di ..."Il ritorno dell'integrità territoriale dell'è la condizione principale per la ripresa dei negoziati con la", scrive via Twitter il segretario generale del Consiglio di sicurezza ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Le notizie di oggi 9 novembre sulla guerra tra Russia e Ucraina. Agenda clima Cop27 richiede fine conflitto, ma continuano gli attacchi russi in Ucraina, Zelensky: "Intensità combattimenti non ...