Ucraina | Mosca ordina alle truppe di ritirarsi da Cherson Il generale russo | «Tentiamo nuova linea difensiva su riva sinistra del Dnepr»

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il ministro della DifesaSergei Shoigu hatodididalla cittàdi. A riferirlo è l’agenzia di stampa russa Tass. Dopo le ultime ore di scontri in cui le forze russe avevano tentato di difendere il controllo della città a sud dell’, l’esercito di Kiev è riuscito a vincere e a riprendersi l’importante territorio. Il consigliere dell’amministrazione regionale diin esilio Sergii Khlan aveva parlato poche ore fa di una ritirata di massa: «Oggi i russi hanno effettivamente cominciato a far crollare l’interadel fronte in direzione die hanno iniziato una ritirata». Ora la notizia ufficiale dell’ordine ...

Si tratterebbe della prima riunione dopo l'avvio dell'operazione militare diin. Il New Start, che scade nel 2026, è l'unico accordo per la riduzione degli arsenali nucleari ancora in ...La decisione sarebbe presa dal ministro della Difesa Shoigu dopo un rapporto ricevuto dal comandante delle forze russe in, il generale Surovikin. Ma da Kiev arriva subito una smentita: 'Non vediamo segnali di un arretramento'. Le autorità bielorusse stanno formando unità di operatori di droni d'attacco che ...Kiev: nessun segno di ritirata. Stoltenberg, sostegno Usa a Ucraina chiunque vinca In Ucraina si combatte, ma i russi si ritirano da Kherson, così almeno dal ministro della Difesa russo. Serghei Shoig ...L’Ucraina oggi però ha ottenuto una vittoria indiscutibile ... che vogliono arrivare alla disfatta totale degli invasori. I contatti tra Mosca e Washington Nelle ultime settimane ci sono stati diversi ...