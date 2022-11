Ucraina | le truppe di Mosca si ritirano da Kherson

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, ha ordinato alledidi ritirarsi dalla città di. Il ministro, approvando la proposta del comandante delle forze russe in, generale Sergej Surovikin, ha parlato di una decisione “per nulla facile” ma necessaria alla luce del “rischio di un totale isolamento dellerusse sulla sponda destra del fiume Dnepr” a Ovest. Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, ha ordinato alledidi ritirarsi dalla città diDunque la linea difensiva russa si sta spostando sulla sponda sinistra del fiume Dnepr. Il generale Shoigu ha di nuovo accusato le forze di Kiev di voler sferrare un attacco missilistico alla diga di Nova Kakhovka per allagare l’area circostante. ...

AGI - Il ministero della Difesa russo ha ordinato il ritiro delle truppe dalla città di Kherson. Lo ha riferito Serghei Surovikin, comandante delle operazioni russe in Ucraina. Il contingente di Mosca verrà ora spostato a Est, sulla riva sinistra del fiume Dnepr. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato mercoledì di essere favorevole alla ripresa dei negoziati con l'Ucraina, poco dopo che il Ministero della Difesa russo ha annunciato il ritiro.