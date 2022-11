Ucraina | la Russia si ritira da Kherson | ma Kiev non si fida

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Si tratta di un bluff o di una dellete più significative per lae un potenziale punto di svolta dopo quasi nove mesi di guerra in? Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha ...

Intanto la Russia non si è mai rifiutata di negoziare con l'Ucraina ed è ancora pronta a negoziare 'prendendo in considerazione le realtà emergenti al momento', ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo. Si tratta di un bluff o di una delle ritirate più significative per la Russia e un potenziale punto di svolta dopo quasi nove mesi di guerra in Ucraina? Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha dato l'ordine alle forze russe di lasciare la riva del fiume Dniepr. L'annuncio del ritiro della Russia da Kherson appare come una nuova importante svolta a favore di Kiev nella guerra in Ucraina. Unico capoluogo di regione occupato dai russi, e prima conquista significativa delle forze di Mosca. Kirill Stremooussov, alto responsabile dell'occupazione russa nel distretto di Kherson in Ucraina, è morto "in un incidente stradale": a dirlo è il capo dell'amministrazione russa installata nella regione.