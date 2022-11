Uccide la nonna | è giallo sul movente | 16enne trasferita a Nisida

(Di mercoledì 9 novembre 2022) È statanel carcere di(Napoli) la ragazza di 16 anni che ha ucciso con sei coltellate ladi 76 anni. L’omicidio è avvenuto in via delle Tavernelle, a Capaccio Paestum, nell’abitazione dell’anziana.lasulI carabinieri della compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Fabiola L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Capaccio - Paestum: la ragazza è in carcere, ha detto di essere stata aggredita. La donna uccisa con 7 coltellateDall'unione nascerà almeno una figlia, chiamata Concordia come la. Ary Scheffer: 'Francesca e Paolo davanti a Dante e Virgilio (1835) Perché Giovanni 'lo zoppo'moglie e fratello Gli ...Inviato a Capaccio Paestum «Siamo sconvolti per quanto accaduto, non c’erano motivi di astio con mia madre e mia figlia non aveva alcun motivo di rancore nei confronti della nonna.Sedicenne uccide la nonna con 7 coltellate, la disperazione di suo padre: 'Sconvolti, vogliamo capire...' dal nostro inviato Dario del Porto Capaccio-Paestum: la ragazza è in carcere, ha detto di esse ...