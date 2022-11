“Tutti pazzi per Mary” | l’oroscopo di mercoledì 9 novembre

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiMaria Falcione, talentuosa scrittrice nasce a Benevento il 31 ottobre 1979. Ha composto numerose opere tra cui la pubblicazione di sei libri più la partecipazione a numerosi concorsi letterari. I suoi libri sono stati esposti alla fiera del libro di Milano e di Torino e depositati nella libreria nazionale in Roma. Qualificandosi sempre tra i primi posti. Collabora con una testata giornalistica locale ed è presente nel settore letterario in più vesti. La sua carriera parte con il suo primo scritto “Un sorriso lungo il viaggio” che le ha aperto le porte del componimento personale fino a giungere alla sua ultima pubblicazione “Il passato non si riscatta”. Da allora la partecipazione attiva della scrittrice ha fatto si che i suoi numerosi lettori potessero ogni volta confrontarsi con un suo nuovo lavoro. Attendiamo per questo con trepidazione nuovi lavori che ...

il Resto del Carlino

Casal de', San Giovanni e Case Rosse. Ad accomunare i tre quartieri una banda di ladri, specializzata ... Sono tre i furti messi a segno in una sole notte dai predoni meccanici, spariti ine ...... sottolineando i reciproci percorsi ei punti in comune del loro carattere. Un esempio di ... per poi sottolineare che quando stanno insieme, "Iniziamo a scherzare, ad esseree a ridere dei ... Baccanale, tutti pazzi per la sfoglia Anche i politici con le mani in pasta - Cronaca Baccanale, tutti pazzi per la sfoglia Anche i politici con le mani in pasta Sindaco e giunta si sono ritrovati all’ex Bar Bacchilega per cimentarsi con tortellini e cappelletti. Con loro anche Roberto ...Il centrocampista della Lazio è sinonimo di qualità e quantità come pochi altri calciatori al mondo. Corre, viene incontro a prendere la palla, si inserisce, fa gol e assist. È il fulcro del gioco del ...