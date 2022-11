QUOTIDIANO NAZIONALE

'Guasti, incidenti, episodi di criminalità e disservizi'. Solo solo alcuni dei problemi elencati da Massimo Coppola nella lettera inviata al governatore De Luca per chiedere soluzioni ...L'altro giorno undella linea Circumvesuviana èall'ingresso della stazione di Pompei Santuario poco prima delle 14. A bordo c'erano una trentina di passeggeri e solo per miracolo ... Treno deragliato, il sindaco di Sorrento: "Emergenza Circumvesuviana, tavolo in Regione" - Cronaca "Guasti, incidenti, episodi di criminalità e disservizi". Solo solo alcuni dei problemi elencati da Massimo Coppola nella lettera inviata al governatore De Luca per chiedere soluzioni immediate ...L’altro giorno un treno della linea Circumvesuviana è deragliato all’ingresso della stazione di Pompei Santuario poco prima delle 14. A bordo c’erano una trentina di passeggeri e solo per miracolo ...