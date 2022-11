Transizione ecologica | Sace | opportunità trasformazione business

L'HuffPost

Sempre più imprese italiane affrontano la sfida dellache è vista come un'opportunità per trasformare il proprio business. Proprio in casa nostra sono stati sviluppati progetti e tecnologie uniche al mondo che possono realizzare ...Una misura non in linea con la(progressiva dismissione delle fonti fossili) ma necessaria. Su cui però il governo ha preferito non forzare la mano. Tutto rinviato. Al decreto ... Transizione ecologica, un’impresa su due ha già scommesso sul green Rimini, 9 nov. (askanews) - Sempre più imprese italiane affrontano la sfida della transizione ecologica che è vista come un'opportunità ...Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 Estra S.p.A. partecipa a Ecomondo, fiera di riferimento a livello europeo sull’economia circola ...