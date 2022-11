Tra Ue e Cina nuove tensioni dopo la censura di Michel

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Le autorità cinesi hanno evitato di trasmettere il discorso di apertura del China International Import Expo (Ciie) con cui il presidente del Consiglio europeo, Charles, intendeva criticare la “guerra illegale” della Russia in Ucraina e chiedere una riduzione della dipendenza commerciale dell’Ue dalla. Il video preregistrato didoveva essere uno dei tanti interventi pronunciati da leader mondiali e capi di organizzazioni internazionali, tra cui il padrone di casa Xi Jinping, in occasione dell’apertura dell’evento iniziato a Shanghai venerdì scorso (finirà domani, giovedì 10 novembre). La Reuters ha avuto informazioni su quanto accaduto da tre diplomatici europei. Il fatto che la vicenda arrivi ai giornali oggi significa che è stata elaborata dalla leadership europea e poi si è deciso di farla uscire con un evidente ...

Geopop

Intanto, l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz continua a elaborare la nuova strategia per lal'altro, il piano prevede che il Paese possa continuare a investire in Germania, ma con ...... che racconta la storia dello sviluppo dei legami bilaterali, nonché la cooperazionei due Paesi in diversi campicui economia, commercio, cultura e scambipersone.e Lussemburgo ... La strana amicizia tra Cina e Russia: nascita e crisi dell'alleanza dopo la guerra ucraina E’ in pieno svolgimento a Shanghai la quinta edizione della China International Import Expo (CIIE) . Dal 5 al 10 novembre oltre 280 tra le prime 500 aziende del mondo e leader dei settori hanno espost ...Sulla carta, l’accordo tra Cina e Vaticano significa che i vescovi vengono eletti dalla comunità cattolica in Cina e approvati dal Papa; inoltre, il Vaticano è tenuto a mantenere un “dialogo ...