“Torture sugli animali” | Marco Bianchi all’ergastolo per l’omicidio di Willy indagato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Nuovi guai giudiziari per uno dei fratellie per il padre. Secondo la procura di Velletri, che sta scontando l’ergastolo come il fratello Gabriele perdiMonteiro Duarte, ha ucciso in modo brutale alcunie immortalando il tutto in video e foto. Il pm che ha chiuso le indagini, atto che di norma precede la richiesta di rinvio a giudizio, ipotizza il reato di uccisione diche prevede pene fino a 2 anni di carcere. Nell’indagine sono coinvolte anche altre tre persone tra cui Ruggiero, 59 anni, il padre. I carabinieri hanno passato al setaccio il cellulare di(a destra nella foto) dove sono stati trovate le prove dellemesse in atto ai danni degli ...