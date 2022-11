Tomaso Trussardi si racconta dopo la fine del rapporto con Michelle Hunziker | ‘Non ho nessun’altra donna’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Sono passati ormai diversi mesi da quandosi sono lasciati. Mesi nei quali non sono mancati gossip sui due. Storie vere o presunte attribuite ao a. Finora l’ex marito della showgirl non aveva mai voluto rilasciare dichiarazioni in merito alla sua situazione sentimentale. Aveva preferito restare in silenzio anche quando gli stono stati attribuiti flirt. Adesso però ha deciso di parlare per dichiarare al Corriere della Sera: “Leggo tante cose legate alla mia separazione dae mi trovo mio malgrado a gestire una comunicazione ‘pop’ che si addice poco a un imprenditore e di più a un personaggio noto o dello spettacolo, realtà alle quali non appartengo. Eppure per il bene della serenità familiare voglio ...