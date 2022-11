The Flash | il trailer del nuovo cinecomic DC non arriverà prima del 2023

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Nonostante le riprese siano terminate nel 2021, ci vorrà ancora del tempodi vedere uncompleto di The, film con Ezra Miller nei panni dell'uomo più veloce del mondo. Non è ancora uscito nelle sale, ma Theè a oggi uno dei film più controversi della DC per via degli scandali che hanno interessato il protagonista Ezra Miller. Le riprese si sono concluse da un pezzo ma, stando all'indiscrezione dello scooper Umberto Gonzalez, ilcompleto del film nondel. Il giornalista asserisce di sapere già, inoltre, quale sarà il film che accompagnerà ildi The, senza però specificare altro. A seguito di numerosi cambiamenti nella propria schedule, il prossimo ...

