The Crown | film e serie tv da vedere se ti è piaciuta

10 episodi per raccontare la royal family inglese dal 1992 al 1997. Questo è l'arco temporale che copre5. Ovvero gli anni dell'ascesa di Lady Diana come Principessa del popolo e il del suo divorzio da Carlo. Foto Netflix È il giorno di . Oggi Netflix pubblica i 10, attesissimi episodi della ...Con questa quinta e penultima stagione di '' torniamo agli Anni 90, il periodo più caldo della storia della corona ...10 episodi per raccontare gli anni difficili della royal family nei primi anni 90, quelli della consacrazione di Lady Diana: ecco The Crown 5 ...L’idea che The Crown baci l’anello della monarchia britannica finora non ha mai sfiorato nessuno. Eppure, con la quinta stagione appena sbarcata su Netflix, qualche dubbio comincia a sorgere, complice ...