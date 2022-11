Terza stella Michelin per il ristorante di Cannavacciuolo | Villa Crespi tra i migliori al mondo

Villa Crespi, il ristorante di Antonino Cannavacciuolo che si trova a Orta San Giulio, in Piemonte, ha ottenuto laMichelin. "È un momento magico " ha commentato a caldo chef Cannavacciuolo . Oggi è anche l'anniversario del nostro matrimonio e mia moglie mi ha perdonato per questo festeggiamento a ...Antonino Cannavacciuolo conquista laMichelin nella Guida 2023. Il ristorante Villa Crespi, dello chef - patron campano, 'ha convinto il team della guida Michelin per la capacità di creare una esperienza, di viaggio, in ...Il ristorante Villa Crespi di Orta San Giulio guidato dallo chef, star televisiva e imprenditore Antonino Cannavacciuolo conquista le tre Stelle Michelin ed entra nel gotha della cucina mondiale. “Nei ...Villa Crespi, il ristorante di Antonino Cannavacciuolo che si trova a Orta San Giulio, in Piemonte, ha ottenuto la terza Stella Michelin.