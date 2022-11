Terremoto | oltre 30 scosse lungo la costa Marchigiana

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Sciame sismico in mare al largo dellaPesarese dove stamane, alle 7.07, è stata registrata una forte scossa didi magnitudo 5.5. Una trentina disono state registrate dall’Ingv di intensità variabile, in buona parte medio alta fino a magnitudo 3.7-4.0. Il fenomeno non si è ancora esaurito. È in corso un intenso sciame sismico al largo dellaPesarese dopo ildi magnitudo 5.5 di questa mattina Evento sismico del 09 novembre 2022, Ml 5.7 (Mw 5.5) al largo dellaPesarese https://t.co/uBZPi2VdIp — INGVterremoti (@INGVterremoti) November 9, 2022 Acquaroli: “Stiamo verificando le conseguenze sui territori. Scuole chiuse a Ancona, Pesaro e Urbino” “Si è ...

Nel'Aretino ilè stato chiaramente sentito in particolare in Valtiberina e Valdichiana. ... Al momento, comunque,alla paura, non si segnalano problemi in regione.Avvertito anche in Croazia Ilche ha avuto epicentro nell'area della costa pesarese è stato avvertito chiaramente anche lungo l'intera costa dalmata,che nella Croazia centrale, a ...Alla prima scossa ha fatto seguito una seconda, anche questa avvertita nitidamente in tutte le zone circostanti. Le zone interessate dal sisma, sulle quali si stanno effettuando le opportune verifiche ...I Vigili del fuoco stanno effettuando verifiche statiche su edifici a seguito della scossa sismica di questa mattina di magnitudo 5.7 al largo di Pesaro.