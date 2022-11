Terremoto oggi nelle Marche | Ingv | “Nessuna allerta tsunami”

Ilavvertito in mezza Italia: dalla Toscana a Friuli, Veneto e Trentino Numerosi i ... coordinata dalla Dda di Roma, nell'ambito dell'operazione che ha portatoall'arresto di 26 persone ..."Ilavvenutosulla costa marchigiana, spiega Amato, "è più simile, come tipo di movimento e di strutture geologiche, ai terremoti avvenuti in Emilia nel 2012". "Non si tratta della ...Dopo il terremoto di questa mattina di magnitudo 5,7 avvertito nelle Marche, a Fabriano (Ancona) le scuole sono state tutte chiuse in via precauzionale per poter effettuare i controlli del caso. La cu ...“I lampioni di illuminazione pubblica oscillavano come fuscelli, tutto tremava forte, una sensazione terribile e la gente si è riversata in strada”, racconta un abitante di Fano. Non ci sarebbero, ...