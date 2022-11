Terremoto oggi nella Marche | le ultime notizie | treni sospesi | scuole chiuse

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La terra torna a tremare.learrivano dallecon una scossa delmattina del 9 novembre 2022. Secondo quelle che sono le, si è trattato di undi magnitudo 5.7 è stato registrato nelle, al largo della costa di Pesaro. La scossa è stata seguita da altre due di magnitudo inferiore (3.1 e 3.4). Le segnalazioni dell’Ingv sono arrivate poco dopo le 07:00 e le scosse sono state distintamente percepite in varie zone della Regione. Da Ancona a Fano e Urbino: sono molte le città in cui le case hanno tremato durante il sisma, durato diversi secondi. Sui social nell’immediato hanno iniziato a circolare foto e video di persone che in qualche modo sono riuscite ...

