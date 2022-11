Terremoto nelle Marche | scossa violentissima Treni fermi e gente in strada

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Roma, 9 nov –dipotentissima, nei pressi della costa di Pesaro, come riporta l’Ansa., magnitudo 5.7 Ilè di magnitudo 5.7, nellainiziale, seguita da altre due di livello inferiore registrate nella mattina, di 3.1 e 3.4. La terra che tremava è stata percepita ad Ancona, a Fano e Urbino, ma la sua forza è stata così prepotente da avere riverberi anche a Roma, in Veneto e perfino nel Trentino-Alto Adige. Molte persone sono scese inprese dal panico e tantissime segnalazioni sono arrivate ai vigili del fuoco. In particolare, di crepe nei palazzi e di strutture che hanno impensierito la popolazione. ...

Il traffico ferroviario è sospeso in via precauzionale tra Rimini e Varano per consentire la verifica dello stato della linea a seguito della scossa di terremoto. Lo comunica Rfi sul sito web. Forte scossa di magnitudo 5.7 avvertita nelle Marche. Poco dopo le ore 7.00, di questa mattina 9 novembre, sono state avvertite due forti scosse di terremoto in varie zone delle Marche. Terremoto nel Centro Italia al largo di Ancona. La scossa avvertita nell'Italia centrale ha avuto una magnitudo di 5.7 ed è stata registrata dall'Ingv al largo della costa marchigiana pesarese. Alle ore 7:08 di stamane 9 novembre scossa di terremoto avvertita nel Reatino, percepita nitidamente anche a Rieti città. Epicentro nella costa marchigiana, magnitudo 5.7 ad una profondità di 8 chilometri.