Terremoto nelle Marche | oggi | magnitudo 5 5 | treni sospesi | scuole chiuse ad Ancona e Pesaro

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Una scossa diè stata avvertitamercoledì mattina: laè stata di 5.5, secondo Ingv . Per ora non ci sono segnalazioni di danni importanti o feriti

Una forte scossa diè stata registrata alle 7.07 dall'Istituto nazionale di geofisica in provincia di Pesaro ...e sono decine le segnalazioni ai vigili del fuoco di crepe e fessurazioni...Lo afferma all'Adnkronos il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli , raccontando delledi oggiMarche . "Lo spavento è stato tanto e tanta gente è scesa in strada", riferisce. Leggi ...Terremoto: violenta scossa nelle Marche, avvertita dal Veneto fino a Roma, i dati Stime preliminari di magnitudo 5.7 al largo di Fano. ore 7:34 di… Leggi ...Lo afferma all’Adnkronos il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, raccontando delle terremoto di oggi nelle Marche. “Lo spavento è stato tanto e tanta gente è scesa in strada”, riferisce. “Tanto ...