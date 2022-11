Terremoto nelle Marche | magnitudo 5 7 ed epicentro nel pesarese | gente in strada e scuole chiuse

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tre scosse disono state avvertite in Centro Italia verso le 7 del mattino. Le stime preliminari parlano di unadi 5.7. L’è stato registratoa 28 chilometri da Ancona ma le segnalazioni arrivano da tutte le regioni, compresi il Lazio e l’Abruzzo. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha fornito poco fa le prime stime. La prima scossa è stata registrata alle 7 e 07, laè di 5.7 e l’è la costaa una profondità di 8 chilometri. La seconda scossa è arrivata alle 7.15 con3.1. La terza è delle 7.16 e laè stata di 3.4. In totale quelle consopra 2 ...

Altre scosse di, la più forte delle quali di magnitudo 4, sono state registrate poi dall'Ingv sulla costa in provincia di Pesaro Urbino dopo quella delle 7.07 di magnitudo 5.7. Un'altra ...Forte scossa dial largo di Fano (Marche) alle 7.07 avvertita in tutto il Nord Est e nel Centro del Paese. Secondo le prime indicazioni la scala è 5.8. Il sisma è stato sentito anche in Toscana, in ...ANCONA Scossa di terremoto nelle Marche (magnitudo 5.7), con epicentro nell'Adriatico a largo di Fano. Erano le 7.07. Si sono susseguite poi altre scosse di entità ...Alla prima scossa ha fatto seguito una seconda di 4.0, anche questa avvertita nitidamente in tutte le zone circostanti. Poi uno sciame sismico: al momento si conta una sequenza di diciassette scosse t ...