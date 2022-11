Terremoto nelle Marche | la scossa ripresa da FanoTv durante la rassegna stampa

La scossa diripresa dalle telecamere di FanoTv mentre il giornalista del Corriere Adriatico, Massimo Foghetti, legge la rassegna stampaUna forte scossa diè stata registrata alle 7.07 dall'Istituto nazionale di geofisica in provincia di Pesaro ...e sono decine le segnalazioni ai vigili del fuoco di crepe e fessurazioni...Trema lo studio di Fano Tv mentre è in corso la rassegna stampa: il video del terremoto in diretta è diventato virale sui social ...La Rfi ha comunicato quali sono i collegamenti sospesi in via precauzionale per i controlli sulla linea Adriatica alla luce del sisma che ...