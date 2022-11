Terremoto nelle Marche alle 7 di stamane | video

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Grande pauraper una violenta scossa didi grado 5,7 che7 del mattino ha investito una vasta area partendo da Pesaro ed arrivano fino al Trentino, lungo tutta la fascia adriatica.Non si registrano per fortuna feriti o danni gravi anche perché l'epicentro è stato rilevato in mare. La linea ferroviaria adriatica è stata sospesa per ragioni di sicurezza dato il susseguirsi di scosse di assestamento.

, ecco i danni Da quanto si è appreso purtroppo ci sono stati dei danni. Già le prime notizie parlavano di alcune crepe nei muri delle abitazioni soprattuttoMarche, mentre nel ...Una forte scossa diè stata registrata alle 7.07 dall'Ingv al largo della costa marchigiana, nella provincia di Pesaro Urbino, a una profondità di 8 km. Nessun comune è nel raggio dei 20 km dall'epicentro. E' ...Attualmente nel pesarese risultano circa 10 richieste e nell'anconetano oltre 40. I pacienti di una struttura sanitaria di Ancona (in foto) sono stati fatti uscire in via precauzionale, sono in corso ...