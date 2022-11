(Di mercoledì 9 novembre 2022) Roma, 9 nov (Adnkronos) - "lldel Consiglio, Giorgia, è in costantecon il Dipartimento della Protezione Civile e con ildella Regione Marche per seguire l'della situazione a seguito del terremoto avvenuto questa mattina al largo della costa marchigiana". Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi.

Ultimo'ora: **Terremoto: Meloni segue evoluzione in contatto con DPC e presidente Marche** Roma, 9 nov (Adnkronos) - "ll presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in costante contatto con il Dipartimento della Protezione Civile e con il Presidente della Regione Marche per seguire ...Una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 si è vericata intorno alle 7 nel mare Adriatico nelle Marche, seguita da altre scosse di assestamento.