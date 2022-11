Terremoto Marche | Ordine dei Geologi | Serve ' prevenzione civile' a partire dalla scuola

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2022 "Bisogna intervenire nellae nei piani di studio per istituire un insegnamento chiamatoper insegnare ai ragazzi i piani di Protezionee insegnare ai ragazzi come comportarsi durante un evento sismico, ma anche a conoscere il territorio, che è mutevole", le parole di Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

