terremoto | forti scosse sismiche nelle Marche | treni fermi e scuole chiuse | ci sarebbero danni

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ancona - Duedimolto, poco dopo le 7, sono state percepite in varie zone delle, da Ancona a Fano e Urbino: sono molte le città in cui le case hanno tremato durante ledurante diversi secondi. Sono state numerose ledirilevate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia al largo della costa marchigiano-pesarese. La più forte è stata di 5.7 alle 7.07, poi un'altra di magnitudo 4 alle 7.12. Poi tra le 7.15 e le 7.35, l'Ingv segnala altre noveda 3.6 a 2.4. SEGNALATIgente in strada e tante segnalazioni ai vigili del fuoco di crepe e fessurazionipareti di abitazioni sono arrivate ai vigili del ...

sulla linea Adriatica, per sospetti danni ai binari e per svolgere le dovute verifiche dopo lescosse diche si sono succedute. Al vigili del fuoco sono arrivate anche segnalazioni ...