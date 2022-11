Terremoto | forte scossa nelle Marche di magnitudo 5 7 | epicentro a Pesaro

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’evento sismico è stato localizzato a una profondità di otto chilometri e ha avuto un’intensità tale da essere avvertito anche a Roma, in diverse regioni del centro Italia e all’estero

'Si è verificata unascossa dialle 7.07 al largo della costa tra Pesaro e Fano, seguita da un'altra di minore intensità. Stiamo verificando le conseguenze sui territori, vi terremo aggiornati. Mi sono ...Da Roma a Trieste in molti si sono svegliati con il. Due forti scosse e poi altre più lievi, la magnitudo della piùè tra 5.7 e 6.1. L epicentro è al largo della costa pesarese a ...Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “La scossa si è sentita molto forte, io abito in un piano terra e ho visto le piante del giardino oscillare”. Lo afferma all’Adnkronos il sindaco di Ancona, Valeria ...Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Non ci si sono stati crolli". Lo afferma all'Adnkronos il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, dopo le forti scosse di questa mattina sulla costa marchigiana, aggiungendo ...