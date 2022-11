Terremoto | due forti scosse nelle Marche | scuole chiuse | solo tanta paura

scosse dimolto forti sono state percepite in particolare in varie zone delle Marche in particolare. Il tutto è avvenuto poco dopo le 7, con numerose città in cui le case hanno tremato ...Dopo lescosse dimolto forti percepite poco dopo le 7 in particolare in varie zone delle Marche, il sistema di allerta tsunami ha diramato un messaggio informativo per attivare i controlli. '...Due scosse di terremoto molto forti hanno colpito le Marche, da Ancona a Fano e Urbino. Sono state sentite anche in altre città del centro Italia, ma anche in Veneto, in Trentino e a Roma. È accaduto ...Paura nelle Marche dove sono state avvertite diverse scosse di terremoto. Le due più forti si sono verificate dopo le 7 del mattino e sono state avvertite dalla popolazione in varie zone della regione ...