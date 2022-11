Terremoto di oggi | l' ingegner Mariani | ' Il mare ha evitato danni gravi' - Cronaca - lanazione it

L'esperto, massima figura di riferimento nella sismica internazionale, spiega che bisogna investire sulla ...A seguito della scossa diregistratasi nella mattinata diin mare, al largo della costa pesarese nelle Marche , gli uffici comunali competenti hanno provveduto ad attività di verifica in tutte le strutture di ...“Questi fatti ci dicono, quindi, che considerata la zona in cui si è prodotto, è stato un terremoto molto forte. Per fare alcuni confronti, era dal 1930 che non si produceva un sisma così forte al lar ...Il terremoto nelle Marche di oggi è il più forte che ha colpito l'area sin dal sisma di Sinigallia del 1930. Il sisma è stato avvertito in tutto il centro Italia, anche a Roma e Firenze. Il motivo è ...