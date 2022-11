Terremoto di magnitudo 5 7 nelle Marche | in corso le verifiche

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Dopo la scossa didi5.7 che ha interessato poco dopo le 7 del mattino la costa adriatica marchigiana, le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in 50 interventi per...

Forti scosse dihanno colpito le Marche dalle ore 7.00 della mattina del 9 novembre 2022, con unafino 5,7 . L'epicentro del sisma sarebbe avvenuto a otto chilometri di profondità nel mare ...LEGGIdi5.7 nell'Adriatico tra Italia e Croazia. Numerose scosse di assestamento. Ferrovia interrotta, scuole chiuse in diversi ComuniNonostante la magnitudo media (la magnitudo Mw è stata stimata pari ... ad appena un centinaio di chilometri dall'area epicentrale. Il terremoto del 30 ottobre è ricordato nella storia sismica come ...