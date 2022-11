Terremoto di magnitudo 5 7 al largo delle Marche | scuole chiuse | treni fermi nei pressi di Ancona

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Brusco risveglio mercoledì mattina nelle. Undi5.7 è stato registrato aldella costa di Pesaro. Alla scossa principale ne sono seguite altre due diinferiore (3.1 e 3.4). Le segnalazioni dell’Ingv sono arrivate poco dopo le 7 e le scosse sono state chiaramente percepite in varie zone della Regione. La scossa diè stata avvertita anche a Perugia, a Roma, nelle altre Regioni del Centro Italia, in Veneto e in Trentino-Alto Adige. Sono state numerose le scosse dirilevate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia aldella costa marchigiano-pesarese. La più forte è stata di 5.7 alle 7.07, poi un’altra di4 alle 7.12. Poi tra le 7.15 e le 7.35, l’Ingv ...

Scuole chiuse nella regione: il sisma è stato avvertito a Pesaro, Urbino ma anche a Roma, Firenze, Bologna fino al Nord Italia. Al momento non risultano feriti o danniSuccessivamente si è verificato uno sciame sismico con altre tre scosse di3.1, 3.4 e 4.0. #ML 5.7 ore 07:07 IT del 09 - 11 - 2022, Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino) Prof=...ROMA (attualità) - Dopo l'evento delle 7,07 finora almeno altre 4 scosse sopra il 3. Migliaia di persone sono scese in strada ilmamilio.it - contenuto esclusivo La zona nord delle Marche è al cent ...L'epicentro è stato localizzato a una profondità di 7,6 chilometri venendo avvertito in diverse zone dell'Italia centrale, dall'Emilia Romagna, all'Umbria e anche a Roma. È stato seguito da una serie ...