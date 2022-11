Terremoto | crolla la statua della Madonnina della chiesa dei Cappuccini di Pesaro | il

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La scossa di, con epicentro a largo di Fano e, non ha risparmiato ladeidi: un crollo simbolopaura provata questa mattina dai pesaresi.

I video delsono stati prontamente condivisi sui social dai cittadini spaventati, insieme a foto e richieste di rassicurazione.nelle Marche, scossa di 5.7 sveglia mezza Italia: '...Terremoto nelle Marche, crolla la statua della Madonnina della chiesa dei Cappuccini di Pesaro ANCONA (ITALPRESS) – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.7 è stata registrata, alle ore 07.07, dall'Ingv – Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in mare al largo della Costa Marchig ...Due scosse di terremoto molto forti, poco dopo le 7 ... non si tratta di feriti in crolli ma di traumi minori su persone che stavano scappando dopo le scosse o di crisi di panico. Escluso il rischio ...