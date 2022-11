Terremoto 5 7 nelle Marche al largo di Pesaro Paura da Venezia a Bari | avvertito anche a Roma Scuole chiuse in diversi comuni | treni sospesi sull' Adriatica

Una forte scossa diè stata registrata alle 7.07 dall'Istituto nazionale di geofisica in provincia di Pesaro ...e sono decine le segnalazioni ai vigili del fuoco di crepe e fessurazioni...Lo afferma all'Adnkronos il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli , raccontando delledi oggiMarche . "Lo spavento è stato tanto e tanta gente è scesa in strada", riferisce. Leggi ...Alla prima scossa ha fatto seguito una seconda, anche questa avvertita nitidamente in tutte le zone circostanti. Le zone interessate dal sisma, sulle quali si stanno effettuando le opportune verifiche ...La Regione: "Al momento nessun danno a persone o cose". Nella città romagnola persone in strada. Il sindaco: "Le scuole rimangono ...