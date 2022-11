Terremoti | sui social fake news su riapertura scuole | sindaci mettono in guardia

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) –circolano suisulladellenelle città marchigiane, coinvolte dal forte terremoto di stamattina dove, per favorire i controlli, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado oggi sono rimasti chiusi. A mettere indalle false informazioni sono gli stessi primi cittadini dei centri coinvolti. Il Comune di Senigallia pubblica, con sopra la scritta ‘Falso’, la foto di un post che annunciava ladellea partire dalle 11: “Si conferma la chiusura delledi ogni ordine e grado nella giornata di oggi – ha precisato l’amministrazione – Qualsiasi informazione a riguardo che non sia pubblicata sui canali istituzionali del Comune è da ritenersi non veritiera. Stanno ...