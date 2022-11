Terra Amara Anticipazioni dal 14 al 19 novembre 2022 | Yilmaz batte Demir!

Blasting News Italia

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap turca, in onda dal 14 al 19 novembre 2022 su Canale 5 , a partire dalle 14.10 . Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana : Puntata in onda Lunedì 14 novembre 2022 Zuleyha , ...Il conto alla rovescia è iniziato e tra pochi giorni i fans della soappotranno ritrovare sul piccolo schermo i loro beniamini. Pronti a riprendere il filo con le vicende di Züleyha e Yilmaz, dal punto in cui eravamo arrivati lo scorso settembre Ecco allora ... Terra amara, trame Turchia: la tata di Adnan presa di mira da Seher Un nuovo personaggio terrà compagnia ai telespettatori di Terra Amara nelle prossime puntate italiane della telenovela iberica. Tra qualche settimana ...Nelle prossime puntate di Terra amara, la nuova domestica metterà nei guai la tata che si occupa del figlio di Zuleyha ...